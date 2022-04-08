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    Boris Johnson, Olaf Scholz ile görüştü

    Almanya ve İngiltere'nin liderleri, Ukrayna krizini görüşmek üzere buluştu. "Bildiğimiz Avrupa artık yok" diyen Johnson, "Putin, Avrupa'yı birleştirdi" ifadesini kullandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.04.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 18:09
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    Boris Johnson, Olaf Scholz ile görüştü

    İngiltere'nin başkenti Londra, Başbakan Boris Johnson ile Alman mevkidaşı Olaf Scholz arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı.

    Johnson ve Scholz, Downing Street’te bulunan Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

    "Konuşacak çok şeyimiz var"

    İkilinin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı gündemdeydi. Başbakan Johnson, Avrupa, Ukrayna ve ülkelerin ikili ilişkileri için "çok önemli" bir dönemde, Almanya Şansölyesi'ni ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

    Johnson, "İngiltere ve Almanya arasındaki ilişkiler kesinlikle çok önemli, ikimiz için de çok önemli ve konuşacak çok şeyimiz var." dedi.

    Boris Johnson, Olaf Scholz ile görüştü VİDEO

    "Rusya'nın suçları cezasız kalmayacak"

    İngiltere Başbakanı, ziyareti için Olaf Scholz'a teşekkür etti. Scholz da "Beni burada ağırladığınız için teşekkür ederim." şeklinde karşılık verdi. Rusya'yı savaş suçlarıyla hedef alan Johnson, şu ifadeleri kullandı:

    "Altı hafta önce bildiğimiz Avrupa artık yok. Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur. Rusya'nın Ukrayna'daki suçları gözden kaçmayacak ve cezasız kalmayacak."

    Boris Johnson, Olaf Scholz ile görüştü #1

    "Putin Avrupa'yı birleştirdi"

    Johnson ayrıca, Putin'in "Avrupa'yı ve tüm transatlantik ittifakını Ukrayna'yı desteklemek üzere birleştirmeyi başardığını" kaydetti.

    Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı belirtilmişti.

    Boris Johnson, mültecilerin tren istasyonunda bombalanmasının "Putin'in bir zamanlar övülen ordusunun battığı derinlikleri gösterdiğini" sözlerine ekledi.

    Boris Johnson, Olaf Scholz ile görüştü #2

    "Sorumluluk Rusya Devlet Başkanı'na ait"

    Almanya Başbakanı Scholz ise İngiliz mevkidaşıyla son haftalarda çok görüştüklerini, ancak yüz yüze görüşmenin daha iyi olduğunu aktardı.

    Scholz, "Sivilleri öldürmek bir savaş suçudur ve bu savaş suçlarının sorumluluğu Rusya Devlet Başkanı'na aittir. Boris Johnson ve ben aynı görüşü paylaşıyoruz." dedi.

    Rusya'yı bir kez daha ateşkesi kabul etmeye ve birliklerini geri çekmeye çağıran Scholz, "Bu savaşın bir an önce durdurulması gerekiyor." diye ekledi.

    Boris Johnson, Olaf Scholz ile görüştü #3

    Boris Johnson, Olaf Scholz ile görüştü #4


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