Boris Johnson'ın koltuğu için konuşulan isimler

Daha önce üst düzey görevler üstlenen isimler, Johnson sonrası dönem için konuşuluyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa dalgası sonrası oluşan baskı nedeniyle görevinden ayrılmaya karar verdi.

Başbakan Johnson, görevini sonbahara kadar sürdürecek. Bu süreçte Muhafazakar Parti içinde yeniden liderlik yarışı için düğmeye basılacak.

8 isim konuşuluyor

Adaylarla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılırken, 8 isim ön plana çıkıyor.

Bunlardan ilki, kabineden istifa eden isimler arasında yer alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.

İlk sırada Rishi Sunak var

Sunak, İngiltere'de başbakanlığı devralmak için favori adaylar arasında bulunuyor.

Ancak Sunak'ın popülaritesi son aylarda azalırken, eski maliye bakanı, İngilizleri etkileyen yaşam maliyeti krizine tepki vermekte yavaş olmakla eleştiriliyordu.

Time dergisine göre, Sağlık Bakanı Sajid Javid'den dakikalar sonra istifa eden Sunak, partisini Johnson'a sadakatten daha öncelikli tuttuğunu iddia edebilir.

Penny Mordaunt

Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Penny Mordaunt, Johnson'ın yerine geçebileceği konuşulan başka bir favori isim.

Brexit'in sadık bir destekçisi olan ve Muhafazakarlar arasında popülerliğini sürdüren Mordaunt, Johnson'ı koronavirüs karantinasının ihlali nedeniyle eleştiren isimler arasındaydı.

Sajid Javid

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabine içinde birkaç üst düzey görev üstlendi ve 2019'da parti liderliği için yarıştı.

Daha önce Johnson'ın Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu, ancak en kıdemli yardımcılarından bazılarını görevden almayı reddettikten sonra 2020'de istifa etti.

Aynı zamanda eski Başbakan Theresa May'in İçişleri Bakanlığı'nı yaptı.

Liz Truss

Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başbakan Johnson'ın yerine geçebilecek adaylar arasında en ön sıralarda yer alıyor.

Truss, uzun süredir Muhafazakar Parti'nin gelecekteki potansiyel lideri olarak görülüyor.

Mevcut rolünde Truss, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşına verdiği yanıtta ve Avrupa Birliği ile Brexit sonrası görüşmeleri koordine etmede önde gelen bir figür.

Ben Wallace

Savunma Bakanı Ben Wallace'ın popülaritesinde, Ukrayna'daki çatışmalara yaklaşımı sayesinde son zamanlarda artış yaşandı.

Wallace, eski liderler David Cameron ve May yönetimlerinde çoğunlukla ilgi odağının dışındaydı.

Jeremy Hunt

Eski Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Jeremy Hunt, 2019'da Muhafazakar Parti liderliğini Boris Johnson'a kaptırdı.

Hunt, Brexit referandumunda AB içinde kalma taraftarlarıyla kampanya yürüten merkezdeki Muhafazakar isimlere yakınlığıyla biliniyor.

Söz konusu isim, Johnson'ın koronavirüs salgınını ve salgın sırasındaki parti skandalını ele alış biçiminin yüksek sesli eleştirmenlerinden biri oldu.

Johnson'ın koltuğu için adı geçen diğer isimler ise Nadhim Zahawi ve Priti Patel.