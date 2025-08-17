Bosna Hersek'te İsrailli turistlerin pasaportları yanlışlıkla çöpe atıldı

Pasaportları çöpe atıldı, ülkeden ayrılamadılar...

Bosna Hersek'ten dün ayrılmayı planlayan 47 İsrailli turist, kaldıkları otelde pasaportlarının yanlışlıkla çöp kutusuna atılmasından dolayı ülkeden ayrılamadı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre turistler güvenlik kameralarının incelenmesinden sonra pasaportlarının yanlışlıkla çöpe atıldığını öğrendi.

''BURADA MAHSUR KALABİLECEĞİMİZDEN KORKUYORUZ''

İsrail medyasına açıklama yapan turistlerden biri, "Pasaportlar, resepsiyonundaki çöp kutusundan çöp kamyonlarına, oradan da yerel bir çöplüğe götürülmüş.

Bize otelde 48 saat daha belki de daha fazla bir süre otelde kalmamız teklif edildi.

Bir haftadan fazla bir süre boyunca burada mahsur kalabileceğimizden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

''BU İNSANLARA ZARAR VEREN BİR EYLEM''

İsrail medyası pasaportların yanlışlıkla çöpe atıldığı yönündeki açıklamalara yer verirken, turistlerden biri, "Çok garip bir durum. Biri nasıl olur da pasaportları çöpe atabilir? Herkes susuyor.

Pasaportların üzerinde İsrail arması olduğu için atıldığından şüpheleniyoruz. Net bir cevap bekliyoruz çünkü bu insanlara zarar veren ciddi bir eylem.

Nasıl olduğunu sorduk ama halen cevap alamadık" şeklinde açıklama yaptı.

BAKANLIK OLAYI DOĞRULADI

Olayı doğrulayan İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yurtdışındaki Vatandaşlar İdaresi ve Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği'nin konuyla ilgilendiğini duyurdu.