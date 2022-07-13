Brezilya’da sezaryen doğum yapan bir anneyi ameliyat masasında tecavüz eden anestezi uzmanının görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Yapılan soruşturma üzerine doktor tutuklandı.

Brezilya'da sezaryen doğum yapan, baygın haldeki kadına cinsel tacizde bulunduğu belgelenen anestezi uzmanının görüntüleri ülke gündemine bomba gibi düştü.

Polis, adının Giovanni Quintella Bezerra olduğunu açıkladığı anestezi uzmanının daha fazla kadını taciz etmiş olacağından endişelenerek geniş bir soruşturma başlattı.

Hastane yönetimi şüphelendi gizli kamera yerleştirdi

The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre, 32 yaşındaki Giovanni Quintella Bezerra anestezi konusundaki tıp eğitimini sadece 2 ay önce tamamladı ve Rio de Janeiro'da yer alan Hospital da Mulher hastanesinde işe başladı.

Hastane personeli Bezerra'nın katıldığı doğumlarda annelerin bebeklerini tutamayacak kadar kötü olması üzerine ilaç kullanımı ile endişelere kapıldı ve anestezi uzmanının son katıldığı doğuma gizli bir kamera yerleştirildi.

Ortaya çıkan görüntüler ilaç kullanımından çok daha vahim bir tabloyu gün yüzüne çıkardı.

Baygın haldeki anneye cinsel saldırı

Gizli kameranın çektiği görüntüleri izleyen hastane personeli anestezi uzmanının cerrahi perdenin arkasından baygın haldeki anneyi 10 dakika boyunca taciz ettiğini görünce dehşete kapıldı.

Brezilya’da anestezi uzmanı doğum yapan kadına ameliyat sırasında tecavüz etti VİDEO



Tutuklandı

Polis bu görüntülerin üzerine devreye girdi ve Bezerra tecavüz suçlaması ile tutuklandı.

Televizyonda görünce öğrendiler

Tacize uğrayan anne verilen ilaçların etkisi ile yarı baygın halde olduğunu ve yaşadıklarının halüsinasyon olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kadının kocası ise doğum sonrası çocuğunu bile görmeden odadan çıkarıldığını ve gerçekte neler olduğunu doktor tutuklandıktan sonra televizyondan öğrendiğini söyledi.