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    Brezilya'da bir adam sevgilisinin telefonunu çalan hırsızı aracıyla ezdi

    Vila Velha kentinde bir şahıs, yolda yürüdüğü sırada kız arkadaşının cep telefonunu çalan bisikletli hırsızı arabasıyla ezerek durdurdu.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 05:27
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 05:39
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    Brezilya'da bir adam sevgilisinin telefonunu çalan hırsızı aracıyla ezdi

    Brezilya’nın Vila Velha kentinde bulunan Itapua semtinde 26 Şubat’ta genç bir kadın yolda yürüdüğü sırada bisikletli bir hırsızın hedefi oldu.

    SEVGİLİSİ HIRSIZI ARACIYLA EZEREK DURDURDU

    Kadının cep telefonu çalan bisikletli hırsız, kadının sevgilisi tarafından araçla ezilerek durduruldu. Çarpmanın etkisi ile yere düşen hırsız ardından yerden kalkarak kaçmaya çalıştı.

    Brezilya'da bir adam sevgilisinin telefonunu çalan hırsızı aracıyla ezdi

    KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI TEKMELEDİ

    Hırsızın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar birkaç metre sonra hırsızı tekme ve yumruklarla etkisiz hale getirdi. Hırsız daha sonra polise teslim edildi.

    Brezilya da bir adam sevgilisinin telefonunu çalan hırsızı aracıyla ezdi #1

    HIRSIZDA SİLAH OLDUĞU İDDİASI

    Kimliğini açıklamayı reddeden genç kadın, saldırganın silahlı olduğunu belirterek, sevgilisinin silahı gördüğünü ve bu yüzden hırsıza araçla müdahale ettiğini öne sürdü. Polis, kadının iddia ettiği silahı ise bulamadı. Polis, saldırıların ardından hırsızı tedavi için Gloria Hastanesi Acil Servisi'ne ardından Viana Triyaj Gözetim Merkezine sevk etti. Hırsızın para cezasına çarptırıldığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

    Brezilya da bir adam sevgilisinin telefonunu çalan hırsızı aracıyla ezdi #2

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