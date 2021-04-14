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    Brezilya'da korona kaynaklı yüksek can kayıpları sürüyor

    Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 808 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 14.04.2021 - 02:52
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    Brezilya'da korona kaynaklı yüksek can kayıpları sürüyor

    Brezilya'da yüksek korona can kayıplarının önüne geçilemiyor.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 82 bin 186 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 599 bin 994’e çıktı.

    Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 74 bin 798 olarak açıklandı.

    BİR GÜNDE 3 BİN 808 ÖLÜM

    Son 24 saatte 3 bin 808 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 358 bin 425'e yükseldi.

    Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

    Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Brezilya da korona kaynaklı yüksek can kayıpları sürüyor #1

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