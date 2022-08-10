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    Brezilya'da maymun çiçeği nedeniyle maymunlar hedef alınıyor

    Güney Amerika ülkesinde son günlerde 10 maymun zehirlenerek öldürüldü. DSÖ, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
    • 10.08.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:46
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    Brezilya'da maymun çiçeği nedeniyle maymunlar hedef alınıyor

    Maymun çiçeği virüsü kaynaklı vakalar, Brezilya'da da görülüyor.

    Ülkede virüs nedeniyle ilk ölüm 29 Temmuz'da kayıtlara geçerken, 1700'den fazla vaka bulunuyor.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Brezilya'da artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle bulaşma endişesiyle birçok maymunun öldürülmesinden üzüntü duyuyor.

    10 maymun öldürüldü

    Artan maymun çiçeği vakalarından endişelenenler, Sao Paulo eyaletindeki Sao Jose do Rio Preto şehrinde bir haftadan kısa sürede 10 maymunu zehirleyerek öldürdü.

    Başka şehirlerde de benzer olaylar yaşandığı kaydedildi. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaptığı basın açıklamasında, hayvanlara yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını söyledi.

    DSÖ: İnsanlar arasında olduğunu bilmeliler

    Virüs nedeniyle insanların hayvanlara saldırmaması gerektiğine işaret eden Harris, "İnsanlar, şu anda yaşanan salgında bulaşmanın insanlar arasında olduğunu bilmeli." dedi.

    AA'ın aktardığına göre, Brezilya'da, sarıhumma salgınları sırasında da maymunlara yönelik ciddi saldırılar olmuştu.

    Brezilya da maymun çiçeği nedeniyle maymunlar hedef alınıyor #1


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