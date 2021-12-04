Euro
15.5362
0.18%
Dolar
13.7186
0.4%
Altın
786.38
0.93%
Borsa
1.91
1.61%
Bitcoin
730.493
-7.32%
BTXN Coin
52.30
0.19%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Brezilya’da polis, siyahi şüpheliyi motoruna kelepçeleyip koşturdu

    Polis memurunun, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturduğu anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada da yayılan görüntüler, büyük tepki topladı.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya’da polis, siyahi şüpheliyi motoruna kelepçeleyip koşturdu

    Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir askeri polis, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturdu.

    Yaşanan olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

    GÖREVDEN ALINDI

    Görüntülerin ardından polisin görevden alındığı aktarıldı.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alındığı aktarıldı.

    Brezilya’da polis, siyahi şüpheliyi motoruna kelepçeleyip koşturdu VİDEO

    “SİYAHLAR KÖLE OLARAK GÖRÜLÜYOR”

    Belo Horizonte İşçi Partisi (PT) Meclis Üyesi Macae Evaristo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayı 'iğrenç' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

    “Devlet şiddeti, Brezilya'daki polis güçlerinin uyması gereken insan haklarını ortadan kaldırıldı. Siyahlar köle olarak görülüyor.”

    Brezilya’da polis, siyahi şüpheliyi motoruna kelepçeleyip koşturdu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir