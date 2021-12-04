Polis memurunun, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturduğu anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada da yayılan görüntüler, büyük tepki topladı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir askeri polis, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturdu.

Yaşanan olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

GÖREVDEN ALINDI

Görüntülerin ardından polisin görevden alındığı aktarıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alındığı aktarıldı.

Brezilya’da polis, siyahi şüpheliyi motoruna kelepçeleyip koşturdu VİDEO



“SİYAHLAR KÖLE OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Belo Horizonte İşçi Partisi (PT) Meclis Üyesi Macae Evaristo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayı 'iğrenç' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet şiddeti, Brezilya'daki polis güçlerinin uyması gereken insan haklarını ortadan kaldırıldı. Siyahlar köle olarak görülüyor.”