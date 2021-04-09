Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı

Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı 13 milyon 279 bin 857 olarak belirlendi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 279 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 732 bin 193'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirdi.

Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek koronavirüs kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 345 bin 25'e çıktı.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN İKİNCİ ÜLKE

Brezilya'da günlük ölü sayısı ilk kez 7 Nisan'da 4 bini geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

KORONANIN DAHA BULAŞICI TÜRÜ YAYILIYOR

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen koronavirüsün daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.