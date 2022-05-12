Britanya Virjin Adaları, İngiltere'nin doğrudan yönetimine karşı çıkıyor

1967'de özerklik kazanan ada, Londra'nın müdahalesini istemiyor. Ada sakinleri, mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Birleşik Krallık'a bağlı adalar topluluğu Britanya Virjin Adaları'ndaki onlarca aktivist, denizaşırı toprakların özerkliğini koruması için gösteri düzenledi.

Gösteri, bir soruşturma komisyonu tarafından hazırlanan ve bölgenin doğrudan Londra'dan yönetilmesi gerektiğini söyleyen raporun ardından geldi.

"Virjin Adaları'nın geleceği halkın elinde"

47 yaşındaki restoran sahibi Art Christopher, "Virjin Adaları'nın geleceği her zaman Virjin Adaları halkının elinde olmuştur ve olacaktır." dedi.

Christopher, "Bu, girişeceğimiz uzun soluklu bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

Anayasayı askıya almadan ve meclisi feshetmeden...

Söz konusu rapor, eski Başbakan Andrew Fahie'nin Miami'de uyuşturucu ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmasından sonra hazırlandı. Fahie'nin yerine eski yardımcısı Natalio Wheatley getirildi.

Wheatley, komisyon raporunun önerdiği gibi bölgenin sorunlarını anayasayı askıya almadan ve meclisi feshetmeden çözebileceğini söyledi.

İngiliz Bakan: Yönetim iyileştirilsin

Geçen hafta yerel liderlerle konuşmak için bölgeyi ziyaret eden İngiliz parlamento üyesi ve İngiltere'nin Asya ve Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling, yönetimin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Doğrudan yönetim yoluna gitmeyeceklerini umuyorum"

Reuters'ın haberine göre; Wheatley, "Birleşik Krallık hükümetinin doğrudan yönetim yoluna gitmeyeceğini umuyorum." diye konuştu.

İlk seçimlerini 1967 yılında düzenleyen Britanya Virjin Adaları, Birleşik Krallık'tan özerklik kazandı.