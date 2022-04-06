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    Bucha'daki kayıp babasının cesedini yol kenarında buldu

    Rusya'nın elinden geçtiğimiz günlerde alınan Bucha'da, kaybolan babasını arayan şahıs, yolun kenarında kan içindeki cesedin babasına ait olduğunu öğrendi.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 16:31
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    Bucha'daki kayıp babasının cesedini yol kenarında buldu

    Rus güçlerinin ele geçirdiği Bucha şehri, 1 Nisan günü Ukraynalılar tarafından geri alındı.

    Şehre giren Ukrayna ordusu, yıkılmış binalar ve sokaklardaki 410 sivilin cesediyle karşılaşmıştı.

    Kentte yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu.

    SOKAKLAR CESET KAYNIYOR

    Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Bucha sokaklarında halen benzer görüntüler hakim.

    Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarını arıyor.

    Bucha daki kayıp babasının cesedini yol kenarında buldu #1

    KAYBOLAN BABASININ CESEDİNİ YOLDA BULDU

    O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.

    "5 GÜNDÜR TRAJEDİ VAR"

    Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, “Benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy’di. Bizler, 22 Nisan'da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var.” ifadelerini kullandı.

    Bucha daki kayıp babasının cesedini yol kenarında buldu #2

    Bucha daki kayıp babasının cesedini yol kenarında buldu #3

    Bucha daki kayıp babasının cesedini yol kenarında buldu #4


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