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    Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan Lavrov’a hava sahası yasağı

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'a yapacağı ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.
    • 06.06.2022 - 06:36
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    Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan Lavrov’a hava sahası yasağı

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan’a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

    3 ülkeden art arda açıklamalar

    Rusya’nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista’nın Lavrov’un Sırbistan’a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

    Bulgaristan’dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı.

    Kuzey Makedonya’nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov’un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov’un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

    Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ dan Lavrov’a hava sahası yasağı #1

    Rus yetkili: "Henüz ışınlanma konusunda uzman değiliz"

    İHA'nın haberine göre; Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı, Rusya'ya destek verecek

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ulusa Sesleniş konuşması yapacak
    Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın hava sahasını kapatma kararı Sırbistan ve Rusya tarafında hareketliliğe neden olurken, Sırbistan Devlet Televizyonu konuyla ilgili bir duyuru yaptı.

    Lavrov’un, Sırbistan ziyaretinin iptal edildiğini aktaran devlet televizyonu, konuyla ilgili Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in, Ulusa Sesleniş konuşmasına hazırlandığını belirtti.

    Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ dan Lavrov’a hava sahası yasağı #2

    Vucic’in yarın akşam TSİ 20.30’da devlet televizyonundan açıklamalar yaparak, bu kararı alan 3 ülkeye ve batılı ülkelere tepki göstereceği ifade edildi. Sırp tarafının iptal edildiğini duyurduğu ziyaret ile ilgili Moskova’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Vucic ve Putin, ruble ile gaz alımında anlaştı

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Vucic, geçtiğimiz ay Rusya’nın Sırbistan’a doğalgaz sağlamaya devam edeceği konusunda anlaşırken, birçok ülkeye Rus doğalgazını ruble olarak ödemeyi reddettikleri için gaz akışı kesildi.

    Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ dan Lavrov’a hava sahası yasağı #3


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