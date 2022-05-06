Bush: Vladimir Zelensky, zamanımızın Winston Churchill'i

Ukrayna lideri ile ABD'nin eski başkanı arasında görüşme gerçekleşti. Bush, Zelensky'nin Churchill'i hatırlattığını savundu.

ABD'nin 43'üncü Başkanı George W. Bush, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.

Video bağlantı yoluyla yapılan görüşmede Bush, Ukrayna halkına desteğini dile getirdi.

"Zamanımızın Churchill'i Zelensky ile..."

Bush, konuşmasında, Zelensky'yi İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Winston Churchill'e benzetti.

"Zamanımızın Winston Churchill'i Başkan Zelensky ile birkaç dakika konuşmaktan onur duydum." ifadesini kullandı.

"Bana güvence verdi"

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bush, Zelensky'ye liderliği ve özgürlüğe olan bağlılığı için teşekkür ettiğini, Ukrayna halkının cesaretini selamladığını söyledi.

Açıklamada, "Başkan Zelensky, Putin'in barbarlığına ve haydutluğuna karşı mücadelelerinde tereddüt etmeyeceklerine dair bana güvence verdi. Amerikalılar, cesatlerinden ve dayanıklılıklarından ilham alıyor." denildi.

Destek mesajı

Amerikalı eski başkan ayrıca, Ukraynalılar özgürlüklerini savunurken, kendilerinin de onları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.