CECOT hapishanesindeki tümseklerin toplu mezar olduğu iddia edildi

Haber Merkezi

ABD hükümeti, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile varılan anlaşmanın ardından 200'den fazla göçmeni El Salvador'a sınır dışı etti.

Anlaşma kapsamında çoğunluğu Venezuelalı olan göçmenler ülkenin en ünlü hapishanesinde süresiz olarak gözaltında tutuluyor.

GİZEMLİ TÜMSEK UYDUYA YAKALANDI

Tüm gözler El Salvador'un ünlü hapishanesine çevrilmişken, sosyal medya kullanıcıları rahatsız edici bir ayrıntı fark etti.

Bu yılın Mart ayında kaydedilen Google Earth görüntülerinde tespit edilen ve hapishane sınırları içerisinde yer alan gizemli bir tümsek komplo teorilerinin hedefi oldu.

AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ YASAK

Hapishanenin tüm faaliyetleri kapalı alanda yürütüldüğünden, toprak yığınının ne için kullanıldığı henüz bilinmiyor.

Mahkumların dışarıda dinlenebileceği bir alanın bulunmadığı CECOT'ta açık havada neredeyse hiçbir aktivitenin görülmemesi nedeniyle bu garip görüntü çok dikkat çekti.

BBC'nin daha önce bildirdiğine göre, El Salvador yetkilileri tutukluların hücrelerini yalnızca çevrimiçi duruşmalar için terk ettiğini söylüyor

"GERÇEK BİR ÖLÜM KAMPI KURDULAR"

Google Haritalar'dan kaydettiği uydu görüntülerini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçek bir ölüm kampı kurdular" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada işkence iddiaları hızla yayılırken kullanıcılardan bir başkası, "İnsanların El Salvador'un ne kadar acımasız olduğunun farkında olduğunu sanmıyorum. En azından onlara işkence ediyorlar. El Salvador bu yüzden seçildi." ifadelerini kullandı.