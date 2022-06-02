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    Çekya'daki huzurevinde yangın: 2 ölü

    Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 54 kişi yaralanırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Huzurevinde ise 2,8 milyon euroluk hasar oluştu.
    • 02.06.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 13:49
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    Çekya'daki huzurevinde yangın: 2 ölü

    Çekya'da, başkent Prag'ın Rozotky bölgesindeki Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde panik yaşandı.

    Dün akşam bilinmeyen nedenle 60 yatak kapasiteli huzurevinde yangın çıktı. Yangın esnasında alanda bulunan 56 hastanın ise 54'ü yaralandı.

    Yangında 2 kişi can verdi

    İHA'nın aktarımına göre, itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    İtfaiye ekipleri binada yangın söndürme çalışmalarını devam ettirdiği için olay yerinde bulunan müfettişler henüz inceleme başlatamadı.

    Çekya daki huzurevinde yangın: 2 ölü #1

    70 milyon kron hasar var

    Uzun süreli konaklamanın yanı sıra, günübirlik hastane hizmetinin de verildiği binada, yetkililer hasarın yaklaşık 70 milyon kron (yaklaşık 2,8 milyon euro) olduğunu bildirdi.

    Prag'da huzurevinde yangın çıktı VİDEO

    "56 hastayı itfiaye gelmeden tahliye ettik"

    Prag Acil Servis Sözcüsü Monika Novakova dün yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde aldığımız ihbar üzerine olay yerine geldik. 20.30'da 56 hastayı itfaiyenin gelmesinden önce binadan tahliye ettik. Toplam 54 kişi yaralandı. İki kişinin durumu kritik, 1 kişi orta derecede yaralandı ve 51 hasta hafif yaralandı. Yaşlılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüler." sözlerini kullanmıştı.

    Çekya daki huzurevinde yangın: 2 ölü #2

    "Bina artık kullanılabilir durumda değil"

    Prag İtfaiyesi Sözcüsü Tereza Sykora Fliegerova ise "Bina yangından tamamen etkilendi, hastaların tahliyesi tamamlandı. Bina artık kullanılabilir durumda değil" ifadelerini kullanmıştı.

    Çekya daki huzurevinde yangın: 2 ölü #3

    Çekya daki huzurevinde yangın: 2 ölü #4

    Çekya daki huzurevinde yangın: 2 ölü #5

    Çekya daki huzurevinde yangın: 2 ölü #6

    Çekya daki huzurevinde yangın: 2 ölü #7


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