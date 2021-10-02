Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü töreninde, nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanı Joe Biden'a cinayetin faillerini cezalandırmak için verdiği sözü tutma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ölümünün 3'üncü yılı...

ABD'nim başkantinde Kaşıkçı için "Freedom First (Önce Özgürlük)" platformu tarafından anma etkinliği düzenlendi.

KÖŞE YAZILARI SERGİLENDİ

Kaşıkçı'nın kaleme aldığı köşe yazılarından birleştirilerek oluşturulan yaklaşık 3,5 metre eni ve boyundaki portresi de burada sergilendi. Söz konusu etkinliğe Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in yanı sıra çok sayıda insan hakları savunucusu ve Kaşıkçı'nın ABD'deki arkadaşları katıldı.

"SUSTURANLARIN SESİYDİ"

Cengiz, törende yaptığı konuşmada, "Cemal sadece bir gazeteci değildi. Sadece Suudi halkının ve Arap dünyasının hakları için savaşan biri de değildi." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın Suudi halkının en temel haklarına sahip olması için kalemini kullandığının altını çizen Cengiz, Kaşıkçı'yı harekete geçiren şeyin ise susturulanların sesi olmak olduğunu belirtti.

"BIDEN, SUUDİ ARABİSTAN'LA İLGİLİ SÖZ VERMİŞTİ"

Cengiz, Kaşıkçı katledildiğine Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğunu ve cinayete rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cezalandırılmadığını, Suudi Arabistan'a silah satışının devam ettiğini anımsatarak, "O dönem başkan adayı olan Biden, Cemal Kaşıkçı ve yakınlarının adaleti hak ettiğini söyledi. Cemal'in boşuna ölmüş olmayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı, ABD Başkanı Joe Biden'ın halkına ve kendisine "insan haklarını savunma" ve "Suudi Arabistan ile ilişkileri değiştirme" sözü verdiğini anımsattı.

"SÖZLER NE ZAMAN TUTULACAK"

Cengiz, şöyle devam etti:

"Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ne zaman harekete geçip sözünüzü yerine getireceksiniz? Ne zaman sözlerinizi eyleme dökeceksiniz? Biden yönetimi verilen sözlere rağmen, Suudi Arabistan ile ilişkilerini her zamanki kadar sürdürecek mi?"





"KATİLLERİNE HESAP SORULACAK MI"



Cengiz, Biden yönetiminin bu hafta Suudi Arabistan'a heyet göndermesine de tepki göstererek, "Muhammed bin Selman, Cemal'i benden ve tüm dünyadan aldı. Ondan hesap soracak mısınız? Yoksa katillerini ödüllendirecek misiniz?" ifadesini kullandı.

'ADALET' ÇAĞRISI

Öte yandan etkinlikte söz alan konuşmacılar, Kaşıkçı'nın katilleri için "adalet" çağrısı yaptı. Etkinliğin sonunda Kaşıkçı anısına tüm katılımcılar mum yaktı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA EYLEM

Ayrıca Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde de eylem düzenlendi. Ellerinde Kaşıkçı maskesi taşıyan protestocular, "Cemal için Adalet" yazılı pankart açtı.