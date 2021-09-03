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    Central Park’ta polis, selde mahsur kalan sürücüyü kurtardı

    ABD'nin doğu kıyılarında etkili İda Kasırgası sebebiyle New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anı, polis kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 17:30
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    Central Park’ta polis, selde mahsur kalan sürücüyü kurtardı

    ABD’nin doğu kıyısını etkisi altına alan İda Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

    Selde mahsur kalan ABD’lilere ise New York itfaiyesi ve polisi yardımcı oluyor.

    SÜRÜCÜNÜN KURTARILMA ANI

    New York şehir merkezi Manhattan’da Central Park’ta sel nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün kurtarılma anı, polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sürücünün zor anlar yaşadığı gözlendi.

    Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları kurtardı VİDEO

    Central Park’ta polis, selde mahsur kalan sürücüyü kurtardı #1

    Central Park’ta polis, selde mahsur kalan sürücüyü kurtardı #2

    Central Park’ta polis, selde mahsur kalan sürücüyü kurtardı #3

    Central Park’ta polis, selde mahsur kalan sürücüyü kurtardı #4

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