Cepheden dönen Ukrayna askeri çamurla kaplandı Soğuk hava şartları nedeniyle zorlu anlar yaşayan Ukrayna askerinin kamuflajının çamurla kaplandığı görüldü.

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ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı, kış mevsimine girilmesiyle birlikte çeşitli güçlükler barındırıyor.

Askerler, dondurucu soğuklar ve olumsuz hava şartlarında mücadele etmeye çalışıyor.

Rusya, Ukrayna topraklarındaki kazanımlarını korumak isterken, Ukrayna ordusu ise Rus askerlerini topraklarından çıkarmayı hedefliyor.

Ukrayna ordusuna yeni askerlerin alınması gündeme gelirken, cephe hattındaki durumu özetleyen bir görüntü paylaşıldı.

Ukrayna askerinin yaşadığı zorluk

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüde, cepheden dönen bir Ukrayna askeri görülüyor.

Askerin, soğuk hava nedeniyle zorluklar yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Üzeri çamurla kaplanan asker, silah arkadaşı tarafından görüntülendi.

"En kötü meslek Ukrayna'da piyade askeri olmak"

Görüntüler için, "Şoke edici. Lanet olsun, şu anda dünyadaki en kötü meslek Ukrayna'da piyade askeri olmak." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce paylaşılan görüntülerde ise Ukrayna'ya ait askeri araçların bataklık alanlardan geçmekte zorlandığı görülmüştü.