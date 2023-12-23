New York Times: Vladimir Putin, Ukrayna'da ateşkese açık olduğunun sinyalini verdi Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Zelensky ile barış için el sıkışabileceği belirtildi. Ukrayna liderinin ise böyle bir teklife sıcak bakıp bakmayacağının bilinmediği kaydedildi.

ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çabalar sonuç vermedi.

Taraflar, birbirilerini barış masasını terk etmeye suçlamaya devam ediyor.

Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğindeki Kremlin'in, söylemlere rağmen, savaşı durdurmaya yönelik bir anlaşmaya varmak istediği konuşuluyor.

Ukrayna savaşının sona erme ihtimali

New York Times gazetesi, "Vladimir Putin, sessiz sedasız Ukrayna'da ateşkese açık olduğunun sinyalini verdi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın sonuca ulaşamayan karşı saldırıları ve Batı'nın zayıflayan desteği nedeniyle memnun olduğu belirtilen Putin'in, Rus generallere seslendiği son konuşmasında, "Bizim olandan vazgeçmeyeceğiz." dediği anımsatıldı.

Putin, "Eğer müzakere etmek istiyorlarsa bırakın müzakere etsinler." diye ekledi.

Ateşkese açık olduğunun sinyallerini veriyor

Ancak Putin'in, son dönemde kapalı kapılar ardında, Ukrayna ile anlaşmaya hazır olduğunu ifade ederek farklı mesajlar verdiği kaydedildi.

Haberde, "Putin, en azından eylül ayından bu yana aracılar üzerinden ateşkese açık olduğunun sinyallerini veriyor." denildi.

Amerikalı yetkililere göre, Putin, 2022 sonbaharında ateşkes anlaşmasına işaret etmişti.

Zelensky'nin kabul edeceğine dair kanıt yok

Topraklarının tamamını geri alma sözü veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, böyle bir anlaşmayı kabul edeceğine dair hiçbir kanıt olmadığına dikkat çekildi.

Diğer taraftan, bazı Amerikalı yetkililerin, bunun Kremlin'in "yanlış yönlendirme girişimi" olabileceğini ve Putin'in uzlaşmaya yönelik gerçek isteğini yansıtmadığını anlattı.

Putin'in fikri değişebilir

Aynı haberde, "Rus kuvvetleri ivme yakalarsa, Putin'in fikri tekrar değişebilir." ifadesine yer verildi.