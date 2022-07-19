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    Ceyhan Nehri'nde atık sorunu: Balıklar telef oldu

    Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne akıtılan kanalizasyon atıkları sebebiyle irili ufaklı birçok balık telef oldu. Ekipler tarafından kirli su tahliye edildi.
    • 19.07.2022 - 23:39
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 00:00
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    Ceyhan Nehri'nde atık sorunu: Balıklar telef oldu

    Kahramanmaraş'ta Elbistan şehir merkezinden doğan Ceyhan Nehri’nde, sonuncusu geçtiğimiz yıl hemen hemen aynı dönemde yaşanan balık ölümlerinin tekrarı da Kalealtı regülatörü civarında meydana geldi.

    Atıklar yüzünden balıklar kıyıya vurdu

    Nehre karışan kanalizasyon atıkları ve suyun debisinin düşmesine bağlı olarak oksijensiz kalan balıklar telef oldu. Regülatör civarında çok sayıda irili ufaklı ölü balık kıyıya vurdu.

    Ceyhan Nehri nde atık sorunu: Balıklar telef oldu #1

    Kirli su tahliye edildi

    Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgede incelemelerde bulunarak ölü balıklardan ve sudan numune aldı. Sudaki oksijen seviyesinin artması için de Göksun Sulama Birliği'ne ait Kalelatı Regülatörü'nün kapakları açılarak kirli su tahliye edildi.

    Ceyhan Nehri'nde atık sorunu: Balıklar telef oldu - Video

    Ceyhan Nehri nde atık sorunu: Balıklar telef oldu #2

    "Balıklar oksijensiz kalmışlar"

    İHA'nın haberine göre, nehirdeki ölü ve ölmek üzere olan balıkları endişeli gözlerle izleyen vatandaşlar ise, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Balıkların hepsi telef oldu. Oksijensiz kalmışlar. Suya hayvan atıkları karışıyor. Hayvan atığı, sudaki oksijeni bitirir. Bununla ilgilenilmesi gerekiyor. Her sene 2-3 sefer yaşanıyor bu olay. Vicdanımız el vermiyor” ifadelerini kullandı.

    Yetkililer, nehrin alt kısmında yaşayan vatandaşları uyararak ölü balıkların kesinlikle yenmemesini istedi.

    Ceyhan Nehri nde atık sorunu: Balıklar telef oldu #3

    Ceyhan Nehri nde atık sorunu: Balıklar telef oldu #4

    Ceyhan Nehri nde atık sorunu: Balıklar telef oldu #5


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