Cezayir: İtalya, Avrupa'daki en önemli gaz dağıtımcımız olacak

Avrupa, Rus gazına bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor. İtalya'da konuşan Cezayirli lider Tebbun, İtalya ile bu doğrultuda ortaklığı güçlendirmek istediklerini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, resmi temasları çerçevesinde İtalya'ya gitti.

Tebbun, 3 günlük ziyareti kapsamında Cezayir'in Roma Büyükelçiliği'nde Cezayirli gurbetçilerle buluştu.

Cezayirli liderin ziyareti, Avrupa'nın Rus petrol ve doğalgazından bağımsız olmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Enerji ortaklığını güçlendirme konusu masada

Buradaki konuşmasında Tebbun, İtalya'nın doğalgaz alanında Avrupa'nın en önemli dağıtımcısı olması için Roma ile enerji ortaklıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İtalya'nın gaz piyasasında en büyük ikinci tedarikçisinin Cezayir olduğunu kaydeden Tebbun, "Yeni keşifler için İtalya ile ortaklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz ki kendilerine gaz sevkiyatımızı artıralım ve Avrupa'da en büyük dağıtımcımız olsunlar." dedi.

Tebbun'un İtalya teması

İtalya temaslarında çeşitli alanlarda iş birliğini ele alacaklarını aktaran Tebbun, bunların başında ise askeri, denizcilik ve elektronik sanayi alanlarındaki yatırımların geldiğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ayrıca, ülkesi ile İtalya arasında varılan çok sayıdaki anlaşma ve ekonomik alandaki ortaklıkların da altını çizdi.

2024'e kadar yılda 9 milyar metreküp

AA'nın haberine göre, Tebbun, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret için dün akşam İtalya'ya gelmişti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefi kapsamında 11 Nisan'da Cezayir ile bu ülkeden İtalya’ya gaz tedarikini kademeli olarak 2024'e kadar yılda 9 milyar metreküpe kadar artıran bir anlaşma imzalamıştı.