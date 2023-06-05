Cezayir: Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi Erdoğan için düzenlenen törende bulunan Meclis Başkanı Kocil, seçimlere yaklaşık yüzde 90 oranındaki katılıma dikkati çekti. Kocil, "Demokrasiden şüphesi olanlara ders oldu" dedi.

AA

Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kocil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılmak için Türkiye'ye geldi.

Ankara'da düzenlenen törene katılan Kocil, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u temsilen, kardeşi ve dostu Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmek için buradayım." dedi.

"Türkiye demokrasinin ne olduğunu dünyaya gösterdi"

Türkiye'deki seçimlere, dünyanın ve Cezayir halkının büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Kocil, şu açıklamayı yaptı:

Bu seçimlerde Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi, bununla gurur duyuyoruz. Demokrasinin ne olduğunu gösterdi. Katılım yaklaşık yüzde 90 civarındaydı, bu da demokrasiden şüphesi olanlara bir ders oldu.

"Erdoğan'a güven yenilendi"

Kocil, "tarihi" olarak nitelediği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a güven yenilendiğini belirtti ve ekledi:

Biz de Türk hükümeti, Türk halkı ve Türk medyasıyla bu sevinci paylaşmak için bugün buradayız.

"Cezayir-Türkiye ilişkileri çok sağlamdır"

İki ülke arasındaki ilişkilerde istenilen seviyede olduklarını vurgulayan Kocil, şöyle konuştu:

Cezayir-Türkiye ilişkileri çok sağlamdır. İkili ilişkiler, gelecekte daha da desteklenerek güçlenecek.

Salih Kocil, ülkelerinde demokrasiye büyük önem verdiklerini aktararak, dünyadaki gelişmelerde Türkiye ile koordinasyon içinde olacaklarını, ekonomik alanda da iş birliğinin artacağını sözlerine ekledi.