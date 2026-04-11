ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı

ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI şirketinin tepe yöneticisi (CEO) Sam Altman, korkutucu bir saldırının hedefi oldu.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) ulaştığı şirket içi yazışmalara ve OpenAI yetkililerinin açıklamalarına göre, Altman'ın evine yanıcı bir cihaz fırlatıldı.

Cuma sabahı OpenAI yönetimi tarafından çalışanlara gönderilen bir bilgi notunda (memo), saldırının detayları paylaşıldı.

SALDIRININ DETAYLARI PAYLAŞILDI

Belgeye göre olay, ABD saatiyle sabaha karşı 03:45 sularında meydana geldi.

San Francisco'nun tanınmış bölgelerinden Russian Hill mahallesinde bulunan Altman'ın evine yaklaşan bir şahıs, mülke doğru molotofkokteyli fırlattı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Şirket içi nota göre, saldırganın fırlattığı yanıcı cihaz, evin çok yakınına düşerek alev almadan veya büyümeden söndü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mülkte sadece "minimum düzeyde" bir hasar meydana geldiği rapor edildi.

ŞİRKET MERKEZİNİ DE TEHDİT ETTİ

Olayın tek boyutu Altman'ın evine yapılan saldırı değildi.

Cuma günü konuyla ilgili bir açıklama yapan OpenAI sözcüsü, şüphelinin aynı zamanda şirketin San Francisco'daki genel merkezine yönelik de çeşitli tehditlerde bulunduğunu açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu hem evi hedef alan hem de genel merkezi tehdit eden şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, şüphelinin kimliği ve saldırının arkasındaki olası motivasyonla ilgili soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.