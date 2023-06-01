CIA Direktörü Burns, Yunanistan'da görüşmeler yaptı
AA

ABD'den Yunanistan'a istihbarat yetkilisi düzeyinde kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns; Yunanistan'da temaslarda bulundu.

"Görüşmeler verimliydi"

Yunan basınından Ta Nea gazetesinin isim belirtmediği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Burns'ün, bölgeye yaptığı ziyaretler kapsamında salı günü de Yunanistan'a giderek resmi temaslar kurduğu belirtildi.

11 yıl sonra bir ilk

Görüşmelerin verimli geçtiği aktarılan haberde, Burns'ün dün sabah Atina'dan ayrıldığı ifade edildi.

Bunun, bir CIA Direktörü'nün 11 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olduğuna işaret edilerek, ziyaretin ABD- ilişkilerinin iyi bir seviyede seyretmesinin de sonucu olduğu öne sürüldü.

Yunanistan yorumu: ABD için önemli müttefik

Yunanistan'ın için "öngörülebilir" ve önemli bir müttefik olduğu savunulan haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da bir konferansa katılmak üzere haziranda Atina'ya geleceği kaydedildi.

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