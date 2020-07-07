Çin, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılacak

Pekin yönetimi, anlaşmayla ilgili tüm hukuki prosedürleri tamamladıklarını söyledi.

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Anlaşması'na katılmak için gerekli hukuki prosedürleri tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün'ün, söz konusu anlaşmaya katılmak üzere gerekli belgeleri dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini bildirdi.

90 SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Bu, Çin'in, bu anlaşmaya katılmak için tüm hukuki prosedürleri tamamladığı anlamına geliyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, anlaşmanın 6 Temmuz'dan başlayarak 90 gün sonra Çin için yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ANLAŞMAYA KATILAN 107'NCİ ÜLKE

Çin ilgili anlaşmaya katılan 107'nci ülke olacak. Silah Ticareti Anlaşması, 2013'te BM nezdinde uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl nisan ayında, ülkesinin imzasını anlaşmadan çekeceğini açıklamıştı.