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- Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Şi Cinping, Kovid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a gönderdiği geçmiş olsun mesajında, iki ülke arasındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak istediklerini belirtti.
- İHA
- 10.02.2022 - 09:20
- Güncelleme : 10.02.2022 - 09:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Dünya liderlerinden Erdoğan çiftine peş peşe mesajlar gelirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de geçmiş olsun dileklerini iletti.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
Şi mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve şahsım, size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
"STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIMAK İSTİYORUZ"
Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine işaret eden Şi Cinping, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.