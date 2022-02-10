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Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Şi Cinping, Kovid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a gönderdiği geçmiş olsun mesajında, iki ülke arasındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak istediklerini belirtti.