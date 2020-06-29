Çin ordusu, koronavirüs aşısını kullanacak

Aşının halihazırda askeri kullanımla kısıtlandığı belirtildi.

Çin ordusunun araştırma birimi ve CanSino Biologics tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ordu tarafından kullanılmasına izin verildi.

Ad5-nCoV isimli aşı, Çin'in insanlar üzerinde denenmesine izin verdiği sekiz aşıdan biri oluşturuyor. Kanada'da da aşının insanlar üzerinde denenmesine izin verdi.

ÇİN'DEN KORONA AŞISINA ONAY

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karar, aşının klinik deneylerde güvenli ve hastalığa karşı bir miktar etkili olduğunun görülmesinin ardından alındı.

Açıklamaya göre, Çin Merkez Ordu Komisyonu aşının bir yıl süreyle kullanılmasına onay verdi. Aşı, CanSino ve Askeri Bilimler Akademisi (AMS) tarafından ortak geliştiriliyor.

ASKERİ KULLANIMLA KISITLANDI

CanSino'dan yapılan açıklamada, Çin Merkez Ordu Komisyonu'nun "Ad5-nCoV şu anda yalnızca askeri kullanımla kısıtlıdır ve Lojistik Destek Departmanı'nın izni olmadan daha geniş bir kullanım alanında kullanılamaz." dediği ifade edildi.