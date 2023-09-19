Çin: Rusya ile çok kutuplu dünyayı oluşturabiliriz Dışişleri Bakanı Vang, daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkıda sunmaya hazır olduklarını söyledi.

AA

Moskova ve Pekin, mevcut küresel düzenin reformuna ilişkin mesaj verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moskova'da görüştü.

Görüşme, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Vang, mevcut bölgesel ve uluslararası durumun sürekli temasta olmayı ve faaliyetleri koordine etmeyi gerektirdiğini belirtti.

"Çin ve Rusya bağımsız dış politika izliyor"

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin yüksek dinamiğinin iki ülkenin liderleri sayesinde korunduğunu ve her yönde geliştiğini kaydeden Vang, iki ülke arasındaki ilişkilerin "ebedi dostluk", "kapsamlı stratejik koordinasyon" ve "karşılıklı yarar sağlayan iş birliği" ile tanımlandığını dile getirdi.

Vang, "Çin ve Rusya bağımsız dış politika izliyor. İşbirliğimiz kimseye yönelik değil ve diğer ülkelerden etkilenmiyor." dedi.

"Çok kutuplu dünyanın oluşumuna katkıda bulunmaya hazırız"

Çin ve Rusya'nın, dünyanın önde gelen güçleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, küresel stratejik istikrarın ve dünyanın kalkınmasının sürdürülmesinde özel bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Vang, şöyle devam etti:

Çin ve Rusya, hegemonyayı ve blok çatışmasını sürdürmeye çalışan güçlerin şiddetli tek taraflı eylemleri ile bağlantılı olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir.



Çin, Rus ortaklarıyla birlikte, daha önce olduğu gibi, çok taraflı ilkelerin korunması, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu ve daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkıda bulunmaya hazırdır.

"Rusya ve Çin iş birliği adaleti sağlamak için önemli"

Lavrov da Rusya-Çin arasındaki işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Rusya ve Çin iş birliği dünya meselelerinde adaleti sağlamak, çeşitli yönlerde gelişen süreçlerde çıkar dengesini sağlamak açısından önemlidir.

Son zamanlarda iki ülkenin eylemlerini Küresel Güney'in diğer ülkeleriyle koordine etme konusunda başarılı olduğunu kaydeden Lavrov, Doğu Asya Zirvesi ile G20 Zirvesi'nde ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Koordineli çalışmalar devam edecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çalışmalarını başlattığını, ardından Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi ve pek çok zirve, üst düzey toplantılar yapılacağını hatırlatan Lavrov, bu forumlar esnasında Çin ile iyi koordineli çalışmaları devam ettireceklerini dile getirdi.

Lavrov, bu çalışmalarda dünya toplumunun tüm üyelerinin isteklerini karşılayacak bir sonuç sağlayacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)