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    Çin: Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "ABD hükümeti, silahları kontrol altına alıp şiddeti engellemek için harekete geçmeli" dedi.
    • 08.06.2022 - 00:11
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    Çin: Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili

    ABD’deki silahlı saldırılara neredeyse her gün yenileri eklenirken, Çin, ABD’de yaşanan silahlı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Silahlı Şiddet Arşivi (The Gun Violence Archive) isimli internet sitesi bu yılın haziran ayı başlarına kadar dört veya daha fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı türden en az 246 silahlı saldırı gerçekleştiğini kaydetti. Bu da sadece bir günde ortalama 1,5 vaka anlamına geliyor. Bunlar, bu sabah kontrol ettiğimde gördüğüm son sayılardı” dedi.

    “28-30 Mayıs arasında, ABD'de 300'ün üzerinde silahla ilgili vaka meydana geldi”

    Söz konusu sayıları “korku verici” olarak nitelendiren Zhao, “Şok edici sayıların arkasında sayısız can kaybı ve çok sayıda yıkılmış aile var. 28-30 Mayıs arasındaki 72 saatte, ABD'de ülke çapında 300'ün üzerinde silahla ilgili vaka meydana geldi ve bunlar 130'dan fazla kişinin canına mal oldu” dedi.

    ABD halkının çoğunluğunun hükümetten bu konuda harekete geçmesini ve böylesi trajedilere son vermesini istediğini aktaran Zhao, “Son anketler, halkın büyük çoğunluğunun silahlı şiddetin önemli bir toplumsal mesele olduğunu düşündüğünü gösterdi. Pew Araştırma Merkezi'nin nisan ayında gerçekleştirdiği bir anket, ABD’lilerin yüzde 76'sının silahlı şiddeti çok büyük bir problem ya da kısmen önemli bir problem olarak gördüğünü ortaya koydu” dedi.

    Çin: Silahlar ABD deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili #1

    “Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili”

    Michigan Üniversitesinin silahlı şiddet üzerine gerçekleştirdiği bir araştırmaya değinen Zhao, “Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili haline geldi. ABD gençliğinin yüzde 75'e varan kısmı, kitlesel silahlı saldırıların önemli bir stres kaynağı olduğunu bildiriyor” dedi.

    Çin: Silahlar ABD deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili #2

    ABD hükümeti, silahları kontrol altına alıp şiddeti engellemek için harekete geçmeli

    Her 3 ABD’li ebeveynden 2’sinin okullarda kitlesel silahlı saldırılar konusunda endişeli olduğunu aktaran Zhao, “ABD hükümeti, evinde yaşanan ciddi silahlı şiddet problemleriyle yüzleşmeli ve silahları kontrol altına alıp şiddeti engellemek için harekete geçmeli. (ABD) başkalarını eleştirmek ve insan hakları adına diğer ülkelere müdahale etmek yerine kendi yönetim açığının üstesinden gelmeli" dedi.

    Çin: Silahlar ABD deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili #3

    ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti

    ABD’nin Texas eyaletinde 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi, Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan St. Francis Hastanesi'nde 2 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.

    Virginia eyaletinde 5 Haziran'da bir mezuniyet partisinde çıkan silahlı çatışmada ise 20 yaşındaki 1 genç hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde 5 Haziran gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmış, Tennessee eyaletinde yer alan Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde 5 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda ise, 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

    Çin: Silahlar ABD deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili #4


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