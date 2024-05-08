Gaziantep'te ailesini dinledi, 9 kişinin öldüğü kazadan kurtuldu İslahiye ilçesinde 9 kişinin öldüğü kazaya karışan minibüse binmekten ailesinin uyarısıyla vazgeçen öğrenci, kazadan kurtuldu.

AA & Ensonhaber

İslahiye-Hatay kara yolunda Ağabey mevkiinde meydana gelen kazada, minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci, 9 kişi hayatını kaybetti. Bu acı olay, Yeşilyurt Mahallesi sakinlerini derin bir yasa boğdu.

Aynı mahallede yaşayan Tiken Ailesi'nin 14 yaşındaki çocuğu Arda Tiken, hafta başından beri derslerini yarıda bırakarak sabahçıların servisiyle evine dönmek istiyordu.

Ancak anne ve babasının uyarılarıyla okulda kalan Arda, kazaya karışan minibüse binmekten son anda kurtuldu.

"Arda'yı sordum, okulda olduğunu söylediler"

Baba Bayram Tiken, oğlunun iki gündür okuldan erken dönmeyi istediğini belirterek, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

Annesi beni aradı, 'Arda'nın üzerinde dur da derslerinden geri kalmasın, eve gelmesin.' diye konuştu. O gün bir anda ambulanslar, jandarmalar geçince aklıma Arda geldi. Acaba saat 12.00'de çıkıp servise bindi mi diye düşündüm. İş yerinden okula kadar koştum. Sonra okulun kapısında öğretmenleri gördüm, Arda'yı sordum, okulda olduğunu söylediler. Arda'yı görünce kalbim rahat etti.

"Arda da o minibüsün içinde olabilirdi"

Evladı kadar sevdiği arkadaşının kızı Sude'yi bu kazada kaybettiğini dile getiren Tiken,

Sude'nin vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüm. Sude bizim canımız ciğerimizdi. Evlerine gittiğimizde 'Sude' dediğimde hemen, 'Kahven hazır Bayram Amca' diyordu. Çok seviyorduk, çok üzgünüz. Arda da o minibüsün içinde olabilirdi. Ama o okula nasıl gittim ancak Allah bilir.

diye konuştu.

"Eğer çıksaydı okuldan o servise binecekti"

Anne Fatma Tiken de kazanın halen şoku içerisinde olduğunu belirterek,

Çocuğum iki gündür öğlen çıkıp eve gelmek istiyordu. Ben de 'Oğlum derslerinde geri kalırsın gelme.' diye uyarıyordum. Eğer çıksaydı okuldan o servise binecekti. Olayı duyunca hemen babasını aradım. Okulda olduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu.

ifadelerini kullandı.

"Rabbim kimseye evlat acısı vermesin"

Hayatını kaybedenler nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten anne Tiken,

Acının tarifi yok. Sude, en yakın arkadaşımızın kızıydı, çiçek gibi bir kızdı. Büyük oğlumla birlikte büyüdüler. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin, çok zormuş.

diye konuştu.

"Annemin ve babamın uyarısı aklıma geldi"

Arda Tiken de o gün öğle arası çıkıp eve gelmeyi düşündüğünü ifade ederek,

Okuldan erken ayrılmak istedim ama sonrasında okulda kaldım. Daha sonra yolu gördüm, jandarmalar yolu kapatmıştı. Ben kaza olduğunu anladım, 'Yeşilyurt'un servisi kaza yapmış.' dediler, ben de okuldan çıkıp eve gitseydim, muhtemelen ben de o servisin içinde olacaktım. Annemin ve babamın uyarısı aklıma geldi ve okulda kalayım diye düşündüm. Çok üzüldüm keşke böyle olmasaydı.

ifadesini kullandı.