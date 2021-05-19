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    Çin ve Rusya, nükleer reaktörlerin inşasına başladı

    Anlaşma kapsamında Moskova tarafından 4 reaktör inşa edilecek.
    • AA
    • 19.05.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 17:45
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    Çin ve Rusya, nükleer reaktörlerin inşasına başladı

    Çin'deki iki nükleer enerji santraline Rus yapımı yeni nesil reaktörler ekleniyor.

    Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrim içi düzenlenen projenin temel atma törenine katıldı.

    RUSYA İNŞA EDECEK

    Proje kapsamında Çin'in Ciangsu eyaletindeki Tienvan Nükleer Santralinin 7 ve 8 no'lu reaktörleri ile Liaoning eyaletindeki Şudabao Nükleer Santralinin 3 ve 4 no'lu reaktörleri Rusya tarafından inşa edilecek.

    Çin ve Rusya, nükleer reaktörlerin inşasına başladı #1

    MALİYETİ 3 MİLYAR DOLAR

    Rus yapımı üçüncü nesil "VVER-1200" tipi reaktörlerin inşasının 2026 ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor.

    Şi ve Putin, toplam 3 milyar dolar maliyetle 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için Haziran 2018'de anlaşmaya varmıştı.

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