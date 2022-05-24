Çin ve Rusya, Ukrayna savaşından bu yana ilk askeri tatbikatı yaptı

Çin ve Rusya, Ukrayna savaşından bu yana ilk askeri tatbikatı yaptı

Pekin'den yapılan açıklamada, hava devriyesine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Çin Savunma Bakanlığı, Rusya ile askeri tatbikat düzenlediklerini duyurdu.

Her iki ülkenin hava kuvvetleri, Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik üzerinde ortak hava devriyesi gerçekleştirdi.

Tatbikat, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana Çin ile ilk tatbikat olması yönüyle dikkat çekiyor.

Asya'da dikkat çeken tatbikat

Pekin'den yapılan açıklamada, devriyenin, yıllık askeri tatbikatın bir parçası olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, iki ülke daha önce 2019, 2020 ve 2021'in ikinci yarısında bu tür devriyeler düzenlemişti.

Ukrayna saldırılarında Pekin'in duruşu

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı ve "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı saldırılar nedeniyle Batılı ülkeler tarafından yaptırımlarla karşılaştı.

Ukrayna'ya saldırıları kınamayan Çin, "müzakere edilmiş çözüm" çağrısında bulunuyor.