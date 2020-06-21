Çin'de 26, Güney Kore'de 48 yeni korona vakası saptandı

Yeni vakalardan 22'sinin başkent Pekin'de ortaya çıktığı belirtildi. Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 421'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs kaynaklı vakalar görülmeye devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte biri yurt dışı kaynaklı 26 yeni koronavirüs vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle kimsenin ölmediği bildirildi.

VAKALARDAN 22'Sİ PEKİN'DE

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 22'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 227'ye yükseldi.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam koronavirüs vaka sayısının 83 bin 378 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

2.3 MİLYON KİŞİYE NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILDI

Yetkililer, Pekin'de salgının yayılmasının önüne geçmek için ortak ve yüksek riskli bölgelerde, dün itibarıyla geçen hafta boyunca 2.3 milyon kişiye nükleik asit testi yapıldığını açıkladı.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 12 BİN 421 OLDU

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre, ülkede son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 48 yeni vaka tespit edildi. Yurt içi kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısının 12 bin 421'e ulaştığı belirtilirken, ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede koronavirüse yakalanan 10 bin 868 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1273 aktif vaka bulunuyor.