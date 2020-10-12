Çin'de 9 milyon kişiye koronavirüs testi yapılacak

Yeni vakaların ardından Çingdao şehrinin 5 günde teste tabi tutulacağı belirtildi.

Çin'in Çingdao şehrinde, bir hastaneyle bağlantılı 9 koronavirüs vakasına rastlandı.

Gelişme üzerine şehirde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişinin tamamına virüs testi yapılması kararlaştırıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yetkililerin, Çingdao'nun Belediye Göğüs Hastanesi'ndeki 8 hastada ve bir aile üyesinde tespit edilen koronavirüsün nereden bulaştığını araştırdığı belirtildi.

5 GÜNDE 9 MİLYON TEST

Açıklamada, "Tüm şehir, 5 günde teste tabi tutulacak." ifadesi kullanıldı.

BBC'nin haberine göre, Çingdao Sağlık Komisyonu, şehirdeki sağlık çalışanları ve hastanelerdeki yeni hastalar dahil olmak üzere halihazırda teste tabi tutulan 114 bin 862 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çin'de yurt içi kaynaklı vakaya son olarak 15 Ağustos'ta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlanmış ve 4 kişiye koronavirüs teşhisi konulmuştu. O günden sonra Çin ana karasında tespit edilen tüm vakaların, yurt dışı irtibatlı olduğu kaydedilmişti.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında, bugüne kadar 85 bin 578 kişide virüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.