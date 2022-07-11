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    Çin'de bankadan para çekemeyenler protestoda

    Mevduat hesaplarının sıfırlandığını fark eden vatandaşlar, Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou şubesinin önünde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankart açarak proteste gösterisi yaptılar.
    • 11.07.2022 - 15:49
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    Çin'de bankadan para çekemeyenler protestoda

    Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde vatandaşlar, mağdur edildiklerini dile getirdi.

    Bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen yüzlerce kişi, hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou şubesine akın etti.

    Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı.

    3 binden fazla kişi protesto etti

    Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

    Çin'de bankadan para çekemeyenler protestoda


    Çin de bankadan para çekemeyenler protestoda #1

    Sorun 18 Nisan'da başladı

    Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi.

    Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

    Şüpheliler tutuklandı

    Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre Henan Yeni Varlık Grubunundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi.

    Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

    Çin de bankadan para çekemeyenler protestoda #2

    Banka milyonlarca dolarlık mevduatı dondurdu

    İHA'nın haberine göre; protestoların hedefindeki Henan bankasının, Nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor.

    Çin de bankadan para çekemeyenler protestoda #3


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