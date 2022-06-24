Çin'de çocuk parkına girişte PCR testi şartı getirildi

Pekin Belediye Parklar İdaresi Merkezi, üç yaşın üstündeki çocuklara Pekin parklarında oynamaları için PCR testi zorunluluğu getirdi.

Çin, koronavirüs salgınında sıfır vaka politikası kurallarını sıkılaştırılıyor.

Pekin'de alınan son karara göre çocukların parka girebilmesi için 72 saatten daha eski olmayan bir negatif test sonucu göstermeleri gerekecek.

Yeşil sağlı kodu şartı

Ayrıca koronavirüs düzenlemeleri kapsamında şehir içindeki insanların hareketlerini kontrol eden sistemde yeşil sağlık kodu göstermeleri istenecek.

Çinliler sosyal medyada yeni uygulamaya tepkili

Daily Mail'in haberine göre; daha önce, ebeveynler parklar ve diğer halka açık yerler için giriş şartlarını yerine getirdiği sürece, çocuklar testlerden muaftı.

Yeni kural, Çin'in Twitter benzeri Weibo'sunda trend oldu ve sert eleştirilerin hedefi oldu.

Parklarda oynamak isteyen çocukların artık ulusal kimlik kartlarını bir makineden geçirmeleri veya sağlık durumlarını başka birinin telefonuyla kontrol ettirmeleri gerekecek.