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    Çin'de çocuk parkına girişte PCR testi şartı getirildi

    Pekin Belediye Parklar İdaresi Merkezi, üç yaşın üstündeki çocuklara Pekin parklarında oynamaları için PCR testi zorunluluğu getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 00:41
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    Çin'de çocuk parkına girişte PCR testi şartı getirildi

    Çin, koronavirüs salgınında sıfır vaka politikası kurallarını sıkılaştırılıyor.

    Pekin'de alınan son karara göre çocukların parka girebilmesi için 72 saatten daha eski olmayan bir negatif test sonucu göstermeleri gerekecek.

    Yeşil sağlı kodu şartı

    Ayrıca koronavirüs düzenlemeleri kapsamında şehir içindeki insanların hareketlerini kontrol eden sistemde yeşil sağlık kodu göstermeleri istenecek.

    Çin de çocuk parkına girişte PCR testi şartı getirildi #1

    Çinliler sosyal medyada yeni uygulamaya tepkili

    Daily Mail'in haberine göre; daha önce, ebeveynler parklar ve diğer halka açık yerler için giriş şartlarını yerine getirdiği sürece, çocuklar testlerden muaftı.

    Yeni kural, Çin'in Twitter benzeri Weibo'sunda trend oldu ve sert eleştirilerin hedefi oldu.

    Parklarda oynamak isteyen çocukların artık ulusal kimlik kartlarını bir makineden geçirmeleri veya sağlık durumlarını başka birinin telefonuyla kontrol ettirmeleri gerekecek.

    Çin de çocuk parkına girişte PCR testi şartı getirildi #2


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