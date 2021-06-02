Çin’de filler şehir merkezine indi, yollar kapatıldı

Doğal koruma alanından uzaklaşan 15 fil, Kunming kentine yaklaştı. Güvenlik amacı ile bazı yollar kapatılırken, fillerin ilerleyişi insansız hava araçlarıyla saniye saniye takip edildi.

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Yuxi kentindeki doğal koruma alanından uzaklaşan 15 fil, 7 milyon nüfuslu Kunming kentine yaklaştı.

Hayvanların güvenliğini sağlamak ve insanların müdahalelerini önlemek üzere ekipler hazır bulundu.

Fillerin ilerleyişi, insansız hava araçları ile takip edildi.

TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERİLDİ

Yerleşim yerlerine kolayca girebilmeleri nedeni ile önlem olarak bazı noktalara barikat kuruldu, yollar kapatıldı.

Çin medyası tarafından, fillerin şu ana kadar tarım arazilerine verdiği zararın 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

EN UZUN MESAFELİ FİL GÖÇÜ

Yetkililerden Chen Mingyong, söz konusu olayın Çin'de görülen en uzun mesafeli fil göçü olduğunu ifade etti.

Sürü liderinin deneyimden yoksun olmasının ve tüm grubu yoldan çıkarmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

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