Çin'de koronada ikinci dalga endişesi

Şulan'da, 11 yeni korona vakasının tespit edilmesi üzerine şehir, “yüksek riskli bölge” ilan edildi

Çin'de 2019 aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgınının yayılması birçok ülkede alınan önlemlerle yavaşlama eğilimi göstermeye başladı.

Birçok ülkede yürürlükte olan sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik bazı adımlar atılırken, kısıtlamaların çok hızlı kaldırılması halinde koronavirüste ikinci dalganın başlamasından endişe ediliyor.

Kaygıların odağında ise kısıtlamaların kaldırılmasının ardından pandeminin daha da güçlenerek tekrar belirmesi, yayılımının artması, sağlık sistemlerini sıkıntıya sokması ve tekrar kısıtlamaların getirilmesi yer alıyor.

ÇİN'DE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Çin'in Jilin Bölge İdaresi, Şulan şehrinde hepsi aynı ailenin üyeleri ve bu aileyle yakın temasta bulunan kişiler olmak üzere 11 yeni korona vakasının tespit edildiğini açıkladı.

TEHDİT SEVİYESİ YÜKSEK

Açıklamada, "7 Mayıs günü Şulan'da 1 vaka tespit edildi, 9 Mayıs'ta 11 yeni vaka daha tespit edildi. Jilin bölgesi, epidemiyolojik durumu belirlemedeki devlet standartlarına uygun olarak Şulan şehrinin epidemiyolojik tehdit seviyesini ortadan yükseğe çıkarıyor" dendi.

VUHAN'DA ORTA SEVİYEYE ÇIKARILMIŞTI

Daha önce Vuhan'ın Dongxihu semtinde 16'sı asemptomatik 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine semtin epidemiyolojik tehdit seviyesi düşük seviyeden orta seviyeye yükseltilmişti.