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    Çin'de koronavirüs aşısı rezervasyonları başladı

    Devlete ait ilaç firması Sinopharm, ülkede koronavirüs aşısı için 70 binden fazla rezervasyon aldı.
    • AA
    • 13.10.2020 - 15:22
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    Çin'de koronavirüs aşısı rezervasyonları başladı

    Koronavirüs salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin, aşılama yöntemini belirledi.

    Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, devlete ait ilaç firması Sinopharm, geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısı kapsamında rezervasyonlarını online olarak başlattı.

    ÖNCELİK YURT DIŞINA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN

    Sinopharm'ın koronavirüs aşısı rezervasyonlarında öncelik kasım-ocak aylarında yurt dışına seyahat edecek öğrencilere verildi.

    Denizaşırı görevlerde bulunan kamu personeli ve salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları “acil kullanma” hakkına sahip olacak.

    Çin de koronavirüs aşısı rezervasyonları başladı #1

    70 BİNDEN FAZLA REZERVASYON YAPILDI

    Ülke basınındaki haberlere göre, 70 binden fazla kişi koronavirüs aşısı için rezervasyon yaptırdı. Sinopharm'ın aşı çalışmalarında önceliği salgının patlak verdiği Vuhan ve başkent Pekin'e vereceği kaydediliyor.

    Sinopharm'a göre 125 ülkedeki örnek gruplarını kapsayan faz 3 deneme testlerinde iki aşı çalışması bulunan şirket, 22 Temmuz'da aşının acil kullanımı için onay aldı.

    Çin de koronavirüs aşısı rezervasyonları başladı #2

    ÇİN'DE KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI

    Çin'de Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

    SinoVac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın yanı sıra Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

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