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    Çin'de kum fırtınası meydana geldi

    Ülkenin kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
    • 22.07.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 17:01
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    Çin'de kum fırtınası meydana geldi

    Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar kum fırtınasına yol açtı.

    Fırtına nedeniyle Haixi, Tibet ve Moğol kentlerinde her yer toz bulutuyla kaplanırken ulaşımda aksamalar meydana geldi.

    Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye ulaştığını bildirdi.

    Bazı bölgeler karanlığa gömüldü

    İHA'nın haberine göre; görüş mesafesinin 181 metreye kadar düştüğü ve bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğü de ifade edildi.

    Çin'de kum fırtınası meydana geldi


    Çin de kum fırtınası meydana geldi #1


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