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- Çin'de öğrenci otobüsü su kanalına düştü: 21 ölü
Çin'de öğrenci otobüsü su kanalına düştü: 21 ölü
Yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına düşen otobüste bulunan 21 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
- DHA
- 07.07.2020 - 14:18
Çin'in Guizhou eyaletindeki Anshun kentinde, öğrenci taşıyan otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Bariyerleri de aşan otobüs daha sonra su kanalına uçtu.
21 ÖLÜ, 15 YARALI
Yerel medya tarafından kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin'de öğrenci otobüsü su kanalına düştü: 21 ölü ViDEO