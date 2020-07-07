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    Çin'de öğrenci otobüsü su kanalına düştü: 21 ölü

    Yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına düşen otobüste bulunan 21 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 07.07.2020 - 14:18
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