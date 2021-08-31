Okula giden çocuklar, dağ yolunda yaşanan toprak kaymasından kıl payı kurtuldu. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

Çin’in Sichuan eyaletindeki Liangshan Yi özerk ilinde, 27 Ağustos tarihinde, toprak kayması meydana geldi.

Öğrencilerin okula gidiş yolu da olan dağ yolunda gerçekleşen kaymada, toprak su gibi akmaya başladı.

O sırada bölgede bulunan köyün liderleri ve 20’den fazla velinin eşlik ettiği okul çocukları, toprak kaymasından kıl payı kurtuldu. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

ÇOCUKLARI BAĞIRARAK UYARDI

Olayda, öğrencilere eşlik eden velilerin kaymaya başlayan toprağı fark ederek çocukları bağırarak uyardıkları belirtildi.

Zamanında gelen uyarıyla kaçabilen çocuklar, tehlikenin sona ermesinin ardından bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı.

Çin’de, okul çocukları toprak kaymasından kıl payı kurtuldu VİDEO



TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yolda temizleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede böyle bir olayın ilk kez yaşandığı ifade edildi.