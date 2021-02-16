Çin’de sahte koronavirüs aşısı üreten çetenin lideri gözaltında

Sahte aşılara karşı operasyon düzenleyen Pekin, çete liderinin aşı satışından 2.78 milyon dolar haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Çin’de, koronavirüs salgınına karşı sahte aşı üreten çeteye operasyon düzenlendi.

58 binden fazla sahte karışım hazırlayan çete, bu karışımları koronavirüs aşılarının gerçek ambalajlarına uygun olarak paketleyip sattı.

ÇETENİN LİDERİ GÖZALTINDA

Çetenin sahte aşıyı mineral suyu ve daha çok eczacılıkta burun damlaları için kullanılan salin solüsyonundan elde ettiği belirtilirken, Kong isimli çete liderinin gözaltına alındığı açıklandı.

Söz konusu sahte karışımların bir kısmının yurt içinde köy doktorlarına ve hastanelere gönderildiği, yurt dışına kaçırılan aşıların hangi ülkelere gönderildiğinin tespit edilemediği kaydedildi.

2.78 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ

Kong ve çetesinin, sahte aşı satışından 2.78 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Çin’de 2020 yılının son günlerinden itibaren bugüne kadar, sahte aşı yapmakla suçlanan 70 kişi tutuklandı.

Öte yandan, koronavirüs aşısının sağlık çalışanları arasında bile gönüllülük esasına dayandığı 1.4 milyar nüfuslu Çin'de şimdiye kadar 40 milyon kişiye aşısı yapıldı.