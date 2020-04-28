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    Çin'de üçüncü potansiyel aşının denemeleri başladı

    Aşı birinci aşamada başarılı sonuç ortaya koyarken, aşı adayının etkililiğini belirlemek için ikinci aşamada denemelerine geçilecek.
    • AA
    • 28.04.2020 - 08:58
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    Çin'de üçüncü potansiyel aşının denemeleri başladı

    Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de üçüncü aşı adayının klinik denemelerine başlandı.

    "Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen aşı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

    96 GÖNÜLLÜ KATILDI

    Henan eyaletine bağlı Cıazuo şehrinde yapılan birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katıldı.

    Aşının güvenliğinin sınandığı birinci aşama başarılı sonuç verirken, aşı adayının etkililiğini belirlemeyi amaçlayan ikinci aşama denemelere en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.

    BİR YIL İÇİNDE SONUÇLANDIRILACAK

    Farklı virüs, bakteri ve patojen parçalarının birleşiminden oluşan aşı adayının klinik denemelerinin bir yıl içinde sonuçlanması umuluyor.

    ÜÇ AŞAMALI KLİNİK DENEME

    Klinik denemelerin başlaması, bir aşı adayının kısa sürede kullanılabilir hale geleceği anlamına gelmiyor.

    Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada az sayıdaki sağlıklı kişi üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

    YILLAR SÜREBİLİR

    İkinci aşamada aşının etkinliği, deney ve kontrol gruplarına ayrılan 100'den fazla kişi üzerinde test edilirken, üçüncü ve son aşamada aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

    İKİ AŞI ADAYININ DAHA KLİNİK DENEMELERİ SÜRÜYOR

    Ülkede iki aşı adayının daha klinik denemelerine devam ediliyor.

    Çin Askeri Tıp Akademisi ve CanSino ilaç şirketinin ortak geliştirdiği, koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını barındıran bir "alt birim" aşının ikinci aşama klinik denemelerine 12 Nisan'da başlanmıştı.

    VİRÜSÜN KENDİ KENDİNİ ÜRETEMEYEN PARÇASINI BARINDIRIYOR

    Genetik mühendislik ürünü alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren "birim" aşıların aksine virüsün kendi kendini üretemeyen bir parçasını içeriyor.

    Virüsün zayıflatılmış canlı bir halini içeren "birim aşılara" göre daha güvenli olan alt birim aşılar, bağışıklık etkisi bakımından daha zayıf görülüyor.

    14 NİSAN'DA ONAY VERİLDİ

    Öte yandan, Çinli Sinovac biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) yol açan koronavirüsü içeren bir aşı adayının klinik denemelerine de 14 Nisan'da onay verilmişti.

    Aşının hayvanlar üzerinde yapılan denemelerinde "deneklerde antikor üretimine bağlı olmayan iyileşme görüldüğü" bildirilmişti.

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