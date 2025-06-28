Çin'de yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Çin’de Shandong Airlines’a ait, Çingdao’dan Şanghay’a sefer yapan bir yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle Nancing kentine acil iniş yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, SC4667 sefer sayılı uçağın “hava aracı arızası” nedeniyle rotası üzerindeki Nancing Havalimanı’na plan dışı iniş gerçekleştirdiği bildirildi.

"UÇAĞIN SOL MOTORONA CİSİM ÇARPTI"

Ulusal basında yer alan bilgilere göre bazı yolcular, uçuş sırasında uçağın sol motoruna bir cismin çarptığını, bunun dengesizlik yarattığını ve ardından yoğun bir yanık kokusu duyulduğunu ifade etti.

Uçaktaki yolcular sorunsuz şekilde Nancing’e tahliye edilirken, seferin devamı için başka bir uçağın görevlendirildiği belirtildi.