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    Çin'deki bir okulda yangın: 18 ölü

    Bir dövüş sanatları okulunda çıkan yangında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi hayatını kaybederken, okul yetkilisi gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.06.2021 - 09:39
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    Çin'deki bir okulda yangın: 18 ölü

    Çin'in Hınan eyaletine bağlı Shangqiu kentinin Cıçıng kasabasındaki bir "dövüş sanatları" okulunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

    Yangında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, 4'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 16 kişi ise yaralandı.

    OKUL YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

    Yangın sırasında okulda 7 ile 16 yaşlarında 34 öğrencinin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, okul yetkilisinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

    SEBEBİ BİLİNMİYOR

    Yangın kontrol altına alınırken, yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

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