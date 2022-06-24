Çin'deki sel felaketi, hayatı durma noktasına getirdi

Yüzlerce nehrin taşmasıyla birlikte sel felaketiyle karşı karşıya kalan Çinliler, evlerinin boyunu aşan sulardan kurtulmak için teknelerle ulaşım yöntemine başvurdu.

Çin'in gündeyinde meydana gelen aşırı yağışlar, sel felaketine neden oldu.

Bölgede bulunan yüzden fazla nehir için acil durum alarmı verildi.

Nehirlerde meydana gelen taşmalar, bir bölgeyi sularla birlikte neredeyse yok etti.

Eşyaların hiçbiri kullanılamaz

Uyarı seviyelerinin oldukça üstüne çıkan sel suları, evleri, ibadethaneleri, eğitim ve sağlık merkezlerini de sürükleyerek kullanılamaz hale getirdi.

Teknelerle ilerliyorlar

Bölgedeki evlerin boyunu geçen sel sularında teknelerle yolculuk yapmaya çalışanlar, güvenli bölgelere ilerlemek için çabaladı. Selden zarar gören vatandaşlar ise büyük bir spor salonunda tedavi ediliyor.