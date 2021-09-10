Çin'den Afganistan'a 30 milyon dolarlık yardım

ABD işgalinin sonlandığı Afganistan'daki zor durumu lehine çevirmek isteyen Çin, 30 milyon doları aşan koronavirüs aşıları ve acil insani yardım gönderecek.

ABD ordusunun Afganistan'dan ayrılarak 20 yıllık işgali fiilen sonlandırmasının ardından Taliban yeniden sahaya indi. 1 ay gibi kısa bir sürede ülkeyi ele geçiren Taliban güçlerinin tam kontrolü sağlaması sonrası, ABD'nin ve diğer Batılı güçlerin varlığından boşalan Afganistan, Çin'i cezbediyor.

ÇİN'DEN AFGANİSTAN'A 30 MİLYON DOLARDAN FAZLA İNSANİ YARDIM

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenlediği çevrim içi zirveye katıldı.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki durumu ele alan Vang, Çin'in Afganistan'a 3 milyon Kovid-19 aşısının yanı sıra 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve kışa hazırlık için ihtiyaç malzemesi sağlayacağını duyurdu.

"ABD'NİN AYRILIŞIYLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZELİM"

ABD'nin ani çekilişiyle ortaya çıkan sorunları gidermek üzere komşu ülkelere iş birliği çağrısı yapan Bakan Vang, ABD ve müttefiklerinin de Afgan halkına ekonomik ve insani yardım konusunda zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, Taliban'ın kurduğu hükümetin henüz "geçici" ve ülkenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğuna dikkati çekerek, komşu ülkelerin Kovid-19 salgınının önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, düzensiz mülteci akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

TALİBAN SÖZCÜSÜ "ÇİN ANA PARTNERİMİZ OLACAK" DEMİŞTİ

İtalyan basınına konuşan Taliban Sözcüsü Mücahid, Çin ile ilişkileri konusunda, "Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇİNLİLER SAYESİNDE BAKIR MADENLERİMİZ İŞLETİLECEK"

Çin'in "Kuşak Yol" girişimini önemsediklerini dile getiren Mücahid, "Bu proje, antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak. Ayrıca, Çinliler sayesinde yeniden işletilebilecek bakır madenlerimiz var. Son bir not olarak, Çin, bizim dünya pazarlarına açılışımızı temsil ediyor." yorumunu yapmıştı.