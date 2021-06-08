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    Çin'den, koronavirüs laboratuvar sızıntısı iddiasına tepki

    Çinli sözcü Liu, ülkesine yönelik karalama kampanyası olduğunu savunarak, "Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalanlardan farksız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 15:54
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    Çin'den, koronavirüs laboratuvar sızıntısı iddiasına tepki

    ABD ile Çin arasında koronavirüs salgını konusundaki karşılıklı atışma devam ediyor.

    Washington yönetimi, "koronavirüsün Çin laboratuvarında üretildiği" ihtimalini inceliyor.

    Başkan Joe Biden, geçtiğimiz ay, ABD istihbarat birimlerinden virüsün kökenine ilişkin rapor hazırlayarak 3 ay içinde kendisine sunmalarını istemişti.

    KORONAVİRÜS TARTIŞMASI

    Çin’in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Twitter hesabından ABD'ye tepki gösterdi.

    Koronavirüsün kökenlerine dair tartışmanın bilimin konusu olduğunu ve dünya genelindeki bilim insanları tarafından ortaklaşa incelenmesi gerektiğini belirten Liu, "Herhangi bir sonuç, DSÖ prosedürlerine ve bilim temelli yöntemlere uygun olarak çıkarılmalı." dedi.

    Çin den, koronavirüs laboratuvar sızıntısı iddiasına tepki #1

    "IRAK MESELESİNDEN FARKLI DEĞİL"

    Çinli sözcü, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

    Köken araştırmalarını siyasallaştırma ve Çin'i karalama kampanyası, Irak'ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına sahip olduğuna ilişkin yalanlardan farklı değil."

    Çin den, koronavirüs laboratuvar sızıntısı iddiasına tepki #2

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