Çin’den Trump ve Pompeo dahil 28 ABD'liye yaptırım kararı

Çin, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 28 ABD'li isim için yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu sessiz bir şekilde Joe Biden'a devretmesinin ardından, görevi süresince birçok konuda sürtüşme yaşadığı Çin'den, kendisi ve yönetici kadrodaki birçok kişiye yönelik yaptırım kararı geldi.

"ÇİN DÜŞMANI POLİTİKACILARA YAPTIRIM KARARI ALDIK"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Son yıllarda, ABD’deki bazı Çin düşmanı politikacı, kendi siyasi çıkarları, önyargıları ve Çin nefretinden hareket ederek ve ayrıca Çin ve Amerikan halklarının çıkarlarını görmezden gelerek Çin'in içişlerine kaba müdahale haline gelen ve Çin’in çıkarlarına zarar veren bir dizi çılgınca eylem planlayıp gerçekleştirdiler” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Çin, ABD’nin bu eylemlerinden sorumlu 28 kişiye yaptırım uygulama kararını aldı" denildi.